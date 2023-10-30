Ректор МГИМО призвал убрать препоны введению ЕГЭ по математике для юридических факультетов

Анатолий Торкунов отметил, что вопрос введения обязательного единого госэкзамена по математике для абитуриентов юридического направления "назрел давно"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО ) Министерства иностранных дел РФ Анатолий Торкунов рассчитывает на устранение препятствий в вопросе введения обязательного единого госэкзамена (ЕГЭ) по математике для абитуриентов юридических факультетов.

В беседе с "Российской газетой" ректор отметил, что вопрос введения обязательного ЕГЭ по математике для абитуриентов юридического направления "назрел давно". "На очередной встрече с юристами - руководителями наших ведущих вузов, таких как Санкт-Петербургский госуниверситет, Казанский федеральный университет, все очень активно поддержали эту идею. Но есть сугубо организационные сложности, связанные с изменениями в порядке проведения единого госэкзамена и списке предметов для поступления на юридические направления", - отметил Торкунов.

"Так с ходу поменять, например, обществознание на математику или сделать ее дополнительным экзаменом не получится. Нужно время, чтобы наши абитуриенты могли перестроиться и как следует подготовиться, - пояснил ректор МГИМО. - Этот вопрос требует взвешенного подхода, соответствующих решений Минобрнауки. Надеемся, что препятствия будут преодолены".

"Уже в самое ближайшее время профессия юриста сильно изменится", уверен Торкунов, поскольку сегодня в этой сфере получают широкое распространение платформы на основе больших данных и искусственного интеллекта. "К примеру, системы интеллектуальной поддержки судов активно внедряют в Китае. Такие новые области, как регулирование цифровых валют, смарт-контрактов, прав интеллектуальной собственности в цифровой среде, требуют подготовки юристов, свободно ориентирующихся в области информационных технологий. Без знаний математики это невозможно", - резюмировал он.