Ректор МГИМО назвал патриотизм и гибкость ума важнейшими качествами российского дипломата

Анатолий Торкунов также указал на необходимость наличия "целого набора профессиональных знаний" у дипломата, в том числе владения иностранным языком

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Патриотичный настрой, гибкость ума и открытость являются одними из самых важных качеств дипломата России. Такое мнение выразил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

"Самое важное для российского дипломата - это, конечно, быть патриотом и служить Отечеству. Но кроме того, еще гибкость ума, открытость, эмпатия", - сказал он в интервью "Российской газете".

Торкунов также указал на необходимость наличия "целого набора профессиональных знаний" у дипломата, в том числе владения иностранным языком. "Твердость характера, последовательность, принципиальность и, конечно, коммуникабельность", - добавил он, перечисляя основные качества.