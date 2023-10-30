Парламентарии КЧР призвали местных жителей не поддаваться на провокации

Депутат Ахмат Байрамуков предложил направить мысли и дела на сохранение спокойствия и единства

ТАСС, 30 октября. Депутаты парламента Карачаево-Черкесии призвали местных жителей не поддаваться на провокации извне и не идти на поводу у тех, кто пытается внести раздор в мирную жизнь. Видеообращения опубликованы в Telegram-канале законодательного собрания республики.

"Провокаторы извне пытаются <...> спровоцировать людей на необдуманные действия, - сказал председатель комитета по местному самоуправлению парламента КЧР Исмаил Катчиев. - Я призываю вас всех сохранять благоразумие, не поддаваться на провокации, не идти на поводу у тех, кто пытается внести раздор и смуту внутри в нашу мирную жизнь".

Депутат Ахмат Байрамуков отметил усилия руководства страны, направленные на прекращение конфликта, и призвал направить мысли и дела на сохранение спокойствия и единства.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны 60 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.