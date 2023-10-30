Договор о передаче РПЦ раки Невского могут расторгнуть при ненадлежащем хранении

Речь идет в том числе о световом режиме

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Договор о передаче Русской православной церкви раки (гробницы) князя Александра Невского может быть расторгнут в случае несоблюдения условий ее хранения, в том числе светового режима. О некоторых деталях заключенного ранее соглашения сообщила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

"Существенным условием договора является соблюдение прилагаемых к нему обязательных требований по условиям хранения и реставрации музейных предметов (температура и влажность воздуха, световой, биологический режимы, особые условия). Несоответствие этих условий упомянутым требованиям является основанием для досрочного расторжения договора", - рассказала Чернега.

Статья главы правового управления "Возврат церковного имущества - долг государства перед Церковью" опубликована в "Журнале Московской патриархии" и на сайте РПЦ.

Ранее Эрмитаж передал в безвозмездное пользование Санкт-Петербургской епархии девять музейных предметов, образующих мемориальный комплекс гробницы Невского.

Договор между Эрмитажем и епархией заключен на 49 лет с последующей пролонгацией. Он был утвержден приказом Министерства культуры РФ и согласован с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.