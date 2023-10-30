Суд Турку отменил решение мэра о демонтаже памятника Ленину

По информации телерадиокомпании Yle, суд посчитал, что мэр превысил свои полномочия, когда принял такое решение

СТОКГОЛЬМ, 30 октября. /ТАСС/. Административный суд города Турку отменил решение мэра о демонтаже памятника Ленину. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

По ее информации, суд посчитал, что мэр Турку превысил свои полномочия, когда принял решение демонтировать памятник Ленину. Согласно административному закону, удаление принадлежащей муниципалитету статуи с городского ландшафта является вопросом, находящимся на усмотрении города, пишет Yle. Согласно заявлению городского совета Турку, мэр принял решение снести памятник, основываясь на своих общих полномочиях.

Однако Административный суд Турку пришел к выводу, что тот факт, что мэр управляет деятельностью муниципалитета, не означает, что он обладает достаточными полномочиями в этом вопросе, которые давали бы ему право принимать подобные решения, отмечает телерадиокомпания. "Так как мэр таким решением превысил свои полномочия, решение мэра <...> должно быть аннулировано", приводит Yle позицию Административного суда.

Власти Турку приняли решение демонтировать памятник Ленину в апреле 2022 года. Они заявили, что монумент основателю советского государства в центре города "в последнее время вызывал у людей негативные эмоции".