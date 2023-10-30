Глава Чечни сообщил, что такие действия будут пресекаться

ГРОЗНЫЙ, 30 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал неприемлемыми погромы и призывы к насилию по отношению к евреям из-за действий израильских властей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Израильский режим показал миру свое истинное лицо, устраивая самый настоящий массовый террор в отношении мирных людей. Но нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жестко пресекаться", - написал он.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали свыше 20 человек, включая полицейских, задержаны более 80 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.