В Днепре планируют переименовать еще 80 топонимов, связанных с Россией и СССР

В частности, улице Владимира Маяковского присвоят название Скифская

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Власти украинского Днепра (ранее - Днепропетровск) планируют переименовать еще около 80 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и СССР. Соответствующий проект решения опубликован на сайте местного городского совета.

В частности, улице русского и советского поэта Владимира Маяковского присвоят название Скифская, улица советского космонавта Александра Волкова станет улицей украинского космонавта Леонида Каденюка, улица Героя Советского Союза Николая Гастелло - улицей Чепурной, улица русского писателя Александра Грибоедова - улицей Тростянецкой, улица партизана-подпольщика, Героя Советского Союза Олега Кошевого - улицей Сергеевской.

16 августа мэр города Борис Филатов сообщал, что в Днепре переименованы уже более 200 улиц и переулков. Месяц спустя горсовет переименовал еще 49 топонимов.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.