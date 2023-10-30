В Москве планируют обсудить регулирование средств индивидуальной мобильности

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что депутаты планируют участвовать в реализации дорожной карты правительства, регулирующей развитие СИМ

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Представители МВД, столичных департаментов и общественных организаций примут участие в круглом столе по вопросам средств индивидуальной мобильности (СИМ) 7 ноября. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"7 ноября по моей инициативе будет проведен круглый стол по вопросам СИМ. На нем со своими идеями и предложениями выступят представители МВД, профильных департаментов правительства Москвы и общественных организаций. Кроме того, депутаты Мосгордумы планируют участвовать в реализации дорожной карты правительства, регулирующей развитие СИМ. Ее цель - создание инфраструктуры, которая поможет разделить потоки пешеходов, велосипедов и электросамокатов, сделав дороги максимально безопасными для всех участников дорожного движения", - написал Шапошников.

Он также отметил, что с проблемами использования средств индивидуальной мобильности сталкиваются многие страны мира.

"В Москве тоже не утихают дискуссии, что делать с кикшерингом и личными СИМ на улицах города. В этой связи интересен недавний опрос пользователей электросамокатов. Согласно ему, более 80% пользователей электросамокатов готовы перестать ездить по тротуарам, если в городе появится больше выделенных велополос. Также 70% опрошенных уверены, что специальная разметка и знаки для СИМ сделают движение на них безопаснее и для водителей, и для пешеходов. Подчеркну, что это позиция пользователей СИМ, к которой тоже нужно прислушиваться", - заключил спикер Мосгордумы.