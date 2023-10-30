Во Владикавказе на благоустройство парка направят 69 млн рублей

Речь идет о Центральном парке им. Хетагурова

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят в 2024 году 69 млн рублей на благоустройство Центрального парка им. Хетагурова во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания кабмина.

"Отдельно на совещании обсудили дальнейшее благоустройство Центрального парка им. Хетагурова. На эти цели в 2024 году направят 69 млн рублей, работы будут проводиться в нижней части парка", - говорится в сообщении.

Работы проводятся по приоритетному федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Он включает в себя качественное содержание города, благоустройство дворов и общественных пространств.

Центральный парк им. Косты Хетагурова во Владикавказе является одним из старейших на Юге России. С XIX века это место является любимым для горожан.