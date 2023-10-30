В Москве реконструкцией учебного корпуса МАРХИ займется ГК "Монарх"

В корпусе появятся новые мастерские и не менее 14 новых учебных аудиторий

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Монарх" выбрана подрядчиком реконструкции здания учебного корпуса Московского архитектурного института (МАРХИ). Об этом сообщили в пресс-службе публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства", выступающей государственным заказчиком строительных работ.

"По итогам проведения конкурсной процедуры генеральным подрядчиком на выполнение реконструкции учебного корпуса МАРХИ на ул. Рождественка выбрана группа компаний "Монарх". Государственный контракт заключен 25 октября 2023 года. Завершить все строительно-монтажные работы планируется в 2025 году", - говорится в распространенном сообщении.

Там уточняется, что общая площадь здания составит около 3 тыс. кв. м. В корпусе появятся новые мастерские и не менее 14 новых учебных аудиторий. В общей сумме ежедневно учиться и работать там смогут до 210 студентов и сотрудников вуза.

"В новом здании МАРХИ будут проходить занятия по художественным и проектным дисциплинам как для детей школьного возраста (от 5-го класса), так и для студентов вуза. Кроме того, реконструкция позволит создать дополнительные пространства для хранения методического фонда крупногабаритных экспозиционных материалов", - добавили в публично-правовой компании.

Там также отметили, что Московский архитектурный институт - один из ведущих архитектурных вузов России, "бережно хранящий традиции двухвековой московской архитектурной школы". "Десятилетиями здесь готовят архитекторов, специалистов в области градостроительства и ландшафтного дизайна, реставраторов и дизайнеров", - заключили в пресс-службе.