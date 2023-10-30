30 октября, 19:49

В Москве оформление билетов "Единый" посвятили Дню качества

Купить билеты в новом оформлении можно во всех кассах и автоматах на Кольцевой линии

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Знак качества нанесли на билеты "Единый", которые можно купить на Кольцевой линии московского метрополитена. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Единый" в честь Дня качества уже в Московском метро. [Заммэра столицы] Максим Ликсутов рассказал, что билет украсили российским Знаком качества: им маркируют только те товары, которые успешно прошли проверку на стандарты Роскачества", - говорится в публикации.

Уточняется, что купить билеты "Единый" в новом оформлении можно во всех кассах и автоматах по продаже билетов на Кольцевой линии. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация