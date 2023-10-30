Все вокзальные комплексы МЖД подготовили к работе в зимний период

Также на остановочных пунктах проверили вспомогательное оборудование систем отопления

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Все 258 вокзальных комплексов Московской железной дороги (МЖД) подготовлены к зимнему периоду. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"На 17 центральных и 241 малом вокзалах проведены работы по текущему содержанию систем водоснабжения, вентиляции и прочего инженерного оборудования. На остановочных пунктах проверено вспомогательное оборудование систем отопления - "тепловые пушки", - говорится в публикации.

Кроме того, к работе в холодное время года подготовлены 782 пассажирских павильона и 159 зданий касс, а также систем освещения, платформ и мостов. "Все работники, которые будут задействованы в очистке инфраструктуры от снега и льда обеспечены спецодеждой и инвентарем, прошли обучение по работе в зимний период", - заверили в МЖД.