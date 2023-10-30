В Москве скорость движения по улице Артюхиной возросла вдвое

В столичного департамента транспорта призвали водителей обращать внимание на знаки и учитывать изменения

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Автомобили стали проезжать по улице Артюхиной к улице Шкулева в Москве вдвое быстрее. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 16 октября изменилась схема движения на перекрестке улиц Чистова и Артюхиной для того, чтобы жители района Текстильщики комфортно и быстрее добирались до своих домов. Раньше водителям при движении от улицы Артюхиной приходилось объезжать больше 1 км, чтобы добраться к улице Шкулева. Из-за одностороннего движения объезд был через улицу Чистова. В этом году кураторы ЦОДД разработали проект по улучшению условий проезда в этом месте", - говорится в публикации.

Так, на пересечении улицы Чистова и улицы Артюхиной изменилась схема движения на двустороннюю: теперь можно проехать на улицу Шкулева по прямой, не объезжая. "Это позволило сократить больше 1 км перепробега. Теперь проезжать стало в два раза быстрее, чем раньше", - резюмировали в дептрансе.

Также отмечается, что благодаря изменениям разгрузились соседние участки: улица Юных Ленинцев (от улицы Артюхиной до улицы Малышева); улица Малышева (от улицы Юных Ленинцев до улицы Чистова); улица Чистова (от улицы Малышева до улицы Артюхиной).

"Просим водителей обращать внимание на дорожные знаки и учитывать изменения", - заключается в публикации.