Словакия сообщила о проникновении в страну более 46 тыс. нелегальных мигрантов в 2023 году

Происходящее в секторе Газа создает "гигантские риски" в сфере безопасности для республики, указал словацкий премьер Роберт Фицо

БРАТИСЛАВА, 30 октября. /ТАСС/. Более 46 тыс. нелегальных мигрантов пересекли границу Словакии в текущем году, проникнув в республику по так называемому балканскому пути, проходящему далее через Сербию и Венгрию. Об этом заявил журналистам словацкий премьер-министр Роберт Фицо, посетивший КПП "Чуново-Райка" на границе с Венгрией, где в 19:00 (21:00 мск) начались ночные учения по отработке восстановления полного контроля на всей ее 655-километровой протяженности.

"С 1 января нынешнего года нелегально пересекли границу Словакии более 46 тыс. беженцев, - сказал он. - Ночью [у нас] пройдет такая демонстрация силы, которой мы ходим показать, что мы готовы реагировать на любую волну нелегальной миграции".

Словацкие власти составили карту мест, где наиболее часто происходят незаконные пересечения границы. "Именно там сосредоточена главная техника [позволяющая в режиме реального времени фиксировать нарушения границы со стороны Венгрии]", - сказал Фицо.

Жесткий контроль на словацко-венгерской границе должен обеспечиваться совместными силами полиции и армии, указал Фицо. Предполагается использование беспилотных летательных аппаратов. Братислава одолжила у Чехии специальную передвижную технику, которая позволяет идентифицировать нарушителей границы в радиусе нескольких километров. Словакия располагает аналогичной, но она, как сказал Фицо, размещена на границе с Украиной.

Совместно с Венгрией

По словам Фицо, нелегальная миграция представляет серьезную угрозу для национальной безопасности Словакии. Поэтому кабмин принял решение значительно усилить охрану границы с Венгрией. Борьба с нелегалами будет осуществляться в тесном сотрудничестве с Будапештом.

Словакия, как сказал премьер, будет получать от венгерской стороны информацию о передвижении в направлении совместной границы значительных групп мигрантов и немедленно направлять туда находящихся в оперативной готовности полицейских и военнослужащих.

Влияние ближневосточного конфликта

Словакия с 5 октября на период до 3 ноября восстановила проверки въезжающих в республику через наземные границы с Венгрией. Контроль осуществлялся на автодорогах, остальная часть границы оставалась открытой. Новое решение словацких властей связано, по словам Фицо, и с военным конфликтом на Ближнем Востоке, который может вызвать всплеск миграции.

"Если нелегальная миграция не будет взята под контроль, то сюда [в Словакию] могут проникнуть опасные лица, связанные с террористическими структурами. Эти опасные лица могут создать нам гигантские проблемы. То, что происходит в секторе Газа, создает гигантские риски в сфере безопасности для Словакии", - сказал Фицо.

Границы стран Шенгенской зоны

Шенгенский кодекс о границах дает государствам-членам, которыми являются Словакия и Венгрия, право временно восстанавливать контроль внутри зоны Шенгена при возникновении "серьезной угрозы государственной политике или внутренней безопасности". В случаях, "требующих немедленных действий", государство-член может без предупреждения ввести контроль сроком на 10 дней. Об этом страна должна немедленно проинформировать другие государства и Еврокомиссию.

Период восстановления контроля может быть продлен на срок до 20 дней. При этом общая продолжительность пограничного контроля не должна превышать двух месяцев.