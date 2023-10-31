В России зарегистрировали самый низкий за пять лет незаконный оборот оружия

Согласно данным МВД, количество преступлений с использованием вооружения по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 5,7%

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Менее 16 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, совершено в России за девять месяцев текущего года. Это самый низкий показатель за последние пять лет, следует из материалов статистики МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

"Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по сравнению с январем-сентябрем 2022 года сократилось на 10,3% и составило 15,5 тысячи", - говорится в материалах.

При этом, по данным МВД России, за девять месяцев 2022 года было совершено 17,2 тыс. таких преступлений, в 2021 году - 19 тыс., в 2020 году - 19,2 тыс., в 2019 году - 21,3 тысячи. Лидером среди регионов по темпам прироста числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, с апреля 2023 года является Белгородская область: темпы прироста таких преступлений в регионе выросли почти на 109%, сохранив тенденцию в последующий период (в мае - на 129%, в июне - 135%, в июле - на 100%, в августе - на 79%, в сентябре - на 74%). В марте Белгородская область находилась на втором месте по темпам прироста преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (рост на 109,7%), уступив незначительно Адыгеи, где в это время произошло увеличение таких преступлений на 110%, в феврале - на третьем после Ненецкий автономного округа и Адыгея.

Согласно материалам МВД, за девять месяцев текущего года сократилось количество преступлений, совершенных с использованием оружия. "В январе-сентябре 2023 года с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств совершено 4,2 тыс. преступлений, что на 5,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года", - сказано в материалах. Примечательно, что в прошлом году в январе-сентябре наблюдался резкий рост подобных преступлений - почти на 30%.

27 октября президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил тему незаконного оборота оружия в стране. Он отметил, что оружие нелегально поступает в РФ с территории Украины. Глава государства поручил проработать дополнительные меры для укрепления нормативно-правовой базы в сфере оборота оружия.