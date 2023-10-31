Профсоюз работников автопрома США заявил о прекращении полуторамесячной забастовки

Как пишет газета The New York Post, рабочие заводов добились рекордного повышения заработной платы

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Американский профсоюз работников автомобильной промышленности (United Auto Workers) заявил о прекращении полуторамесячной забастовки после достижения предварительного соглашения с автоконцернами.

"Мы заключили предварительное соглашение с GM (General Motors - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении на странице профсоюза в социальной сети X (ранее Twitter). "Нам говорили, что мы требовали слишком много, мы зашли слишком далеко. Результатом стала одна из самых ошеломляющих побед <...>. Теперь, когда у нас есть революционное предварительное соглашение с GM, мы официально заканчиваем нашу забастовку", - заявил лидер профсоюза Шон Фейн в видео, опубликованном на странице в X.

Как отмечает издание The New York Post, работники добились рекордного повышения заработной платы.

Рабочие нескольких заводов в штате Мичиган, принадлежащих ведущим автопроизводителям (Ford, General Motors и Stellantis), начали забастовку 15 сентября, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда. С бастующими рабочими уже встретились президент США Джо Байден и его основный соперник в борьбе за президентское кресло, экс-президент Дональд Трамп.