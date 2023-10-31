Глава Дагестана заявил о недопустимости ущемления прав евреев в регионе

По словам Сергея Меликова, подобные попытки будут жестко пресекаться

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Любые попытки ущемления прав горских евреев, проживающих в Дагестане, будут жестко пресекаться. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

"На вражеских ресурсах в эти дни распространялись воинственные призывы в отношении одного из наших коренных народов - горских евреев, которые живут в Дагестане уже много веков. В нашу с ними общую культуру и историю они внесли неоценимый вклад. Мы не позволим ущемлять права своих земляков никому. Любые подобные попытки будут жестоко пресекаться", - сказал Меликов.

Участники беспорядков нарушили конституционные права россиян вернуться домой. "Горько осознавать, что те, кто вчера зверствовал в махачкалинском аэропорту, вонзили нож в спину настоящих героев - участников СВО. Те, кто вчера плясал под дудку наших врагов, предали наших бойцов и память погибших военнослужащих", - заявил глава региона.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны более 80 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.