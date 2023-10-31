Мэр Махачкалы сообщил, что в беспорядках участвовала в основном молодежь 20-25 лет

Юсуп Умавов считает необходимым провести просветительскую работу с молодыми людьми

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Молодые люди 20-25 лет стали основными участниками массовых беспорядков, которые прошли в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщил глава города Юсуп Умавов по итогам совещания с главами внутригородских районов, депутатами и правоохранителями.

"Как отметили участники встречи, возрастная категория тех, кто был вовлечен в противоправные действия, - от 20 до 25 лет. Это наша молодежь, наши с вами дети, наше будущее, <...> заботиться о которой - наша обязанность", - написал Умавов в своем Telegram-канале.

По его словам, по итогам совещания подготовлены рекомендации управлению по спорту, туризму и работе с молодежью, управлению образования и управлению культуры города. К просветительской работе подключатся и депутаты.

"Призываю своих земляков дагестанцев, махачкалинцев подключиться к этой работе и беседовать с молодыми людьми, пояснить им, что нет тех, кто не сочувствует горю палестинского народа сегодня, но сочувствие и сострадание не должны становиться причиной преследования людей по религиозному и национальному признакам", - добавил Умавов.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны более 80 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.