Смыв нанесенной экоактивистами краски с Бранденбургских ворот обойдется в €115 тыс.

Эти расходы не должны лечь на плечи налогоплательщиков, заявил сенатор города по финансовым вопросам Штефан Эверс

БЕРЛИН, 31 октября. /ТАСС/. Очистка одного из символов Берлина - Бранденбургских ворот - от краски, которой ворота забрызгали экоактивисты радикального движения Letzte Generation, будет стоить порядка €115 тыс. Об этом заявил сенатор Берлина по финансовым вопросам Штефан Эверс.

Он отметил, что виновные должны нести ответственность за ущерб. "Мы сейчас говорим о шестизначной сумме, около €115 тыс.", - приводит слова Эверса телерадиокомпания RBB. "В конце концов, ничто из этого не должно лечь на плечи налогоплательщиков Берлина", - подчеркнул сенатор.

При этом указывается, что работы по удалению краски с Бранденбургских ворот займут еще некоторое время, примерно две-три недели.

17 сентября экоактивисты движения Letzte Generation забрызгали краской Бранденбургские ворота. Они нанесли желтую и оранжевую краску на пять колонн Бранденбургских ворот. Несколько человек были задержаны.

Letzte Generation призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости проезда в общественном транспорте. Представители движения неоднократно подчеркивали, что будут проводить акции до тех пор, пока власти Германии не найдут оптимального решения. Кабмин ФРГ неоднократно критиковал их действия. Участники Letzte Generation регулярно перекрывают улицы в ФРГ, приклеивая себя к асфальту. На рассмотрении в прокуратуре Берлина находятся порядка 2 460 дел в отношении экоактивистов.