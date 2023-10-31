В Якутске создадут мемориальный комплекс участникам СВО

Как сообщила замруководителя службы эксплуатации городского хозяйства Светлана Чусовская, его разместят на Маганском кладбище

ЯКУТСК, 31 октября. /ТАСС/. Мемориальный комплекс воинам специальной военной операции создадут в Якутске. Уже состоялись торги по разработке рабочей документации, сообщила ТАСС заместитель руководителя службы эксплуатации городского хозяйства (СЭГХ) Светлана Чусовская.

"В Якутске состоялась закупка по разработке рабочей документации по благоустройству объекта "Мемориальный комплекс воинам СВО". Закупку выиграл по предложенной цене контракта в размере 1 млн 750 тыс. рублей республиканский проектно-изыскательный институт "Якутпроект", - сообщила Чусовская. Заказчиком выступает СЭГХ Якутска.

Она отметила, что в техзадании учли обеспечение водоотведения, наличие парковочных мест и развитие в целом дорожной инфраструктуры. По словам заместителя руководителя, в данный момент уже принято решение о том, что комплекс разместят на Маганском кладбище. "В этом году проведены работы по планировке территории, также обустройству подъездных путей: отсыпана дорога, грейдирование, планировка самой территории и налажен заезд", - рассказала Чусовская.

Собеседница агентства отметила, что идея создания мемориального комплекса принадлежит союзу семей Якутии "Память воинов СВО". Дизайн мемориала будет согласован с союзом, отметила Чусовская. Разработка рабочей документации должна завершиться в этом году, работы по реализации проекта и выделение средств запланированы в 2024 году.