В Хакасии из-за снегопада ограничили движение автобусов

Как сообщили в ГИБДД республики, ограничение касается маршрутов, проходящих по дорогам регионального и муниципального значения

ТАСС, 31 октября. Движение пассажирских автобусов на межмуниципальных маршрутах ограничено в Хакасии из-за снегопада. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД республики.

"Сейчас пассажирские автобусы не выезжают с автовокзалов из-за выпавшего снега", - сообщил представитель ведомства, добавив, что это касается только пассажирских автобусов межмуниципальных маршрутов, в населенных пунктах региона общественный транспорт ходит без ограничений.

Движение пассажирского транспорта будет восстановлено после того, как дорожное полотно почистят и приведут в соответствие. В ГИБДД уточняют, что движение автобусов ограничено "во всех направлениях по дорогам регионального и муниципального значения".

По данным Гидрометцентра, в столице республики - Абакане - по состоянию на 7:00 (3:00 мск) ливневый снег, высота снежного покрова 7 см.