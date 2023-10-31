Экс-премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна кремируют 2 ноября

В этот день в знак траура приспустят флаги Китая на зданиях государственных ведомств по всей стране

ПЕКИН, 31 октября. /ТАСС/. Бывший глава правительства Китая Ли Кэцян будет кремирован 2 ноября. Об этом сообщило агентство Xinhua.

В знак траура в четверг национальные флаги Китая будут приспущены на площади Тяньаньмэнь, Доме народных собраний, МИД КНР и других государственных ведомствах по всей стране.

Ли Кэцян умер 27 октября в Шанхае в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. 27 октября тело Ли Кэцяна было транспортировано из Шанхая в Пекин.

Он занимал пост премьера Государственного совета КНР с 2013 по 2023 год. В марте этого года на посту главы правительства его сменил Ли Цян. По данным источников South China Morning Post, сердечный приступ случился у Ли Кэцяна во время купания в бассейне. Как указали собеседники издания, ранее политик перенес операцию по коронарному шунтированию сердца.