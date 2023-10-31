В Иркутской области вблизи Байкала с начала года ликвидировали 23 нелегальные свалки

С территории убрали 103 тыс. куб. м отходов

ИРКУТСК, 31 октября. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. куб. м нелегально размещенного мусора убрали с Байкальской природной территории в Иркутской области с начала 2023 года, ликвидировав более 20 несанкционированных свалок. Об этом сообщила ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.

"В 2023 году за счет средств областного бюджета на Байкальской природной территории ликвидировано 23 несанкционированные свалки на площади 13,5 га с объемом накопленных отходов 103 тыс. куб. м", - сообщила министр. До конца года планируется убрать еще около 30 свалок.

Всего на Байкальской природной территории на данный момент зарегистрировано 306 несанкционированных свалок, при этом на начало года их было 268.

Байкальская природная территория включает в себя озеро Байкал с островами, прилегающие нацпарки и заповедники, водоохранную зону, а также прилегающую к озеру территорию шириной до 200 км на запад и северо-запад от него. Байкал - объект всемирного наследия ЮНЕСКО, это самое глубокое озеро в мире, содержащее до 20% мировых запасов пресной воды.