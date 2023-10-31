31 октября, 03:01

В Москве ожидается до плюс 9 градусов и без осадков

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Облачно, без осадков и до плюс 9 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Утром в столице ожидается от 7 до 9 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс 6 градусов.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от плюс 6 до плюс 11 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс 5 градусов.

Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба. 

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