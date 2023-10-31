Алтайский край, Амурскую область и Марий Эл признали лучшими в России в охране лесов

По данным проведенного Рослесинфоргом исследования, больше всего нарушений выявили в Ивановской и Волгоградской областях

ТАСС, 31 октября. Алтайский край, Амурская область и Марий Эл лучше всех в стране заботятся о лесах на своих территориях. При этом Томская область обеспечивает самую хорошую защиту от пожаров, а лидером по уходу за молодым лесом является Кубань, свидетельствуют данные исследования качества заботы о лесе в регионах, которое провел Рослесинфорг (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

"В этом году лидерами среди регионов по заботе о лесе стали Алтайский край, а также Амурская область и Республика Марий Эл. Лучшие показатели по охране лесов от пожаров отмечены в Томской области - нарушений не выявлено ни на одном проверяемом лесном участке. Следом идет Татарстан - лишь 1,9% обследованных лесных участков имеют нарушения, также в лидерах - Алтайский край, нарушения обнаружены на 4,6% проверенных участках", - говорится в исследовании, итоги которого имеются в распоряжении ТАСС.

При обследовании участков с выполненными мероприятиями по охране лесов от пожаров специалисты проверяют, насколько эффективно построены и реконструированы лесные дороги, устроены противопожарные разрывы, пожарные водоемы, устроены и обновлены минерализованные полосы. Больше всего выявлено нарушений в Ивановской и Волгоградской областях.

Лучше всего защищают леса от вредителей, вовремя проводят санитарные рубки и удаляют больные и погибшие насаждения сразу в нескольких регионах - в Ленинградской области, Краснодарском крае, Мордовии, Самарской области, а также в Забайкальском крае - ни одного обнаруженного нарушения. В то же время бережнее всего ухаживают за молодыми деревьями в Краснодарском крае - на 82,5% проверенных участков нарушений не обнаружено, далее идут Амурская и Самарская области - нарушений нет на 82% проверенных лесных участков в каждом регионе.

"В целом по России качество выполнения мероприятий по сохранению лесов составило 66,9%, в том числе по охране лесов от пожаров 78,5%, по защите лесов - 73,1% и 59,5% по воспроизводству лесов. Также в семи регионах выполнялся анализ качества устранения нарушений, выявленных в 2022 году. В результате обследования было установлено, что на 73,3% обследованных участков нарушения устранены", - уточнили в Рослесинфорге.

В этом году Рослесинфорг в 28 регионах страны изучил более 3,5 тыс. лесных участков на площади 23,7 млн га. Результаты работ используются при осуществлении контроля за качеством переданных регионам полномочий, по результатам которого дается оценка регионам в области ведения лесного хозяйства.