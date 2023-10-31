31 октября, 03:46

На объектах еврейской общины в Волгограде усилили меры безопасности

Как сообщила председатель совета Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе, поводом стали беспорядки в аэропорту Махачкалы

ВОЛГОГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Еврейская община в Волгограде при поддержке правоохранителей усилила меры безопасности на объектах общинной инфраструктуры, в том числе в школе и детском саду. Об этом ТАСС сообщила председатель совета Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе.

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"Сложившаяся ситуация (беспорядки в аэропорту Махачкалы) нас, безусловно, сподвигла на модернизацию системы безопасности. Здесь неоценимую помощь нам оказали структуры Росгвардии, структуры оперативных служб. У нас была личная встреча с руководством главка МВД по оперативной работе. <…> В отношении образовательных учреждений они (правоохранительные органы) вышли с инициативой добавить к существующим мероприятиям по предупреждению противоправных действий регулярный созвон, кроме тревожной кнопки и других мер", - сказал она.

При еврейской общине в Волгограде открыты синагога, воскресный клуб для детей, средняя общеобразовательная школа, детский сад, женский клуб и клуб для пожилых людей. Еврейское население двух самых крупных городов Волгоградской области - Волгограда и Волжского - составляет около 5 тыс. человек. Как отметила Яэль Иоффе, еврейские школу и детский сад посещают 130 ребят, а в мероприятиях общины участвуют около 2 тыс. человек.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны более 80 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией. 

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