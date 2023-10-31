31 октября, 03:51

На Чукотке в 2023 году обеспечили жильем более 20 детей-сирот

Как сообщили в департаменте социальной политики региона, в следующем году квартиры из этой категории граждан получат 29 человек

ТАСС, 31 октября. Более 20 жителей Чукотки, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот в 2023 году были обеспечены квартирами. В следующем году квартиры получат 29 человек из этой категории граждан, сообщили ТАСС в окружном департаменте социальной политики.

"В этом году квартиры предоставлены 23 жителям Чукотки из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В следующем году квартиры получат еще 29 человек", - сообщили в профильном департаменте.

Там добавили, что до момента получения жилья сиротам на Чукотке могут компенсировать стоимости найма жилого помещения. Кроме того, для адаптации выпускников детских домов во взрослом возрасте в регионе начнет работу проект по обучению навыкам самостоятельной жизни. 

Теги:
РоссияЧукотский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
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