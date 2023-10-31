Деньги от продажи квартиры Зеленских в Крыму направят на поддержку бойцов СВО

Стоимость недвижимости составила 44,3 млн руб

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Власти Крыма намерены направить средства, вырученные с продажи национализированной в Ливадии квартиры жены президента Украины Владимира Зеленского Елены, на поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом ТАСС сообщил председатель государственного совета республики Владимир Константинов.

Как следует из данных системы ГИС "Торги", квартиру продали за 44,3 млн руб.

"Было два претендента на покупку квартиры Зеленских, и цена со стартовой в 24 млн руб выросла до 44 млн руб. Это неплохие деньги для бюджета Крыма, мы окажем помощь и участникам СВО, и семьям погибших на фронте. Возможно, что-то приобретем для нужд фронта", - сказал Константинов.

Спикер регионального парламента добавил, что к властям Крыма стали поступать звонки от жителей, которые благодарят за лишение Зеленских недвижимости на полуострове.

Квартиру Зеленских площадью 119,5 кв. метров национализировали в марте 2023 года, в начале октября ее выставили на аукцион с первоначальной стоимостью 24,6 млн руб. Квартира с предчистовой отделкой находится на пятом этаже, с ее балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства имущества Республики Крым, власти региона не проводили в жилье никаких работ после передачи его в собственность республики.