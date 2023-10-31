В Крыму фестиваль "Ноябрьфест" пройдет в формате эногастрономических выходных

В мероприятии примут участие лучшие виноделы, рестораторы и фермеры полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Фестиваль "Ноябрьфест" с участием лучших виноделов, рестораторов и фермеров состоится в Крыму в ноябре. Мероприятие пройдет в формате эногастрономических выходных на винодельческих и туристических площадках Бахчисарайского, Судакского, Ялтинского районов региона, сообщили ТАСС в Министерстве курортов и туризма Крыма.

"В ноябре 2023 года гостей полуострова и жителей Крыма ждет совершенно новый формат осеннего досуга - эногастрономические выходные. В течение всего ноября винодельческие хозяйства Крыма проведут дни открытых дверей, экскурсии, дегустации, мастер-классы. Мероприятия на винодельческих и туристических объектах Ялтинского, Бахчисарайского, Судакского районов соберут на различных площадках лучших виноделов, рестораторов, фермеров и организаторов событий Крыма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на ведущих винных площадках пройдут тематические мероприятия по направлениям "вино и кино", "вино и живопись", "вино и музыка", "вино и гастрономия". Посетителей познакомят с новинками крымского виноделия, традиционными и инновационными методами переработки винограда. Гости примут участие в дегустациях, посетят ярмарки местных ремесленников, экскурсии, лекции, мастер-классы, а также тематические кинопоказы и выставки. На территории Центра винного туризма Winepark в Ялте 18 ноября винодельческие предприятия Крыма проведут выставку - дегустацию своей продукции. На площадке также разместятся гастрономическая зона с кулинарными сетами от ведущих ресторанов Крыма, сырный маркет, территория творчества и главная сцена фестиваля, где выступит Александр Иванов и группа "Рондо".

"Крым является одним из самых крупных и быстроразвивающихся винодельческих регионов России, благодаря в том числе постоянной поддержке государства. В регионе также стремительно развивается и популяризируется эногастрономический туризм. Именно здесь пять лет назад мы впервые создали уникальный туристический маршрут "Винная дорога Крыма". Более 30 винных предприятий, а также гостиницы, рестораны, сыроварни, устричные и мидийные фермы, объекты показа объединены в этот турмаршрут, они также станут активными участниками эногастрономического ноября", - привели в пресс-службе слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

Концепция проведения фестивалей эногастрономии в Крыму разработана Министерством курортов и туризма Республики Крым и одобрена согласно целям национального проекта "Туризм и индустрии гостеприимства". Первый фестиваль "Ноябрьфест" прошел осенью 2017 года, его посетили более 4 тыс. крымчан и гостей полуострова. Тогда он завоевал премию Russian Event Awards как лучшее гастрономическое событие в области событийного туризма в России. В 2018 году фестиваль собрал более 6 тыс. человек.