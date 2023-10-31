В аэропорту Владивостока усилили меры безопасности

Как сообщили в аэропорту, поводом стало обострение политической обстановки в мире

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Аэропорт Владивостока усилил меры безопасности из-за предстоящих праздничных дней, посвященных Дню народного единства.

"В рамках предстоящих праздничных дней, посвященных Дню народного единства, усилены меры безопасности в аэропорту, в том числе учтены угрозы, связанные с обострением современной политической обстановки в мире", - сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Международный аэропорт Владивостока в 2022 году впервые обслужил более 2 млн человек на внутренних рейсах. Пассажиропоток был увеличен на 17%. Это крупнейший аэропорт на Дальнем Востоке.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание воздушной гавани и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны свыше 80 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.