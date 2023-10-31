В Забайкалье до конца года намерены открыть первый крытый экстрим-комплекс

Существующие в регионе открытые спортивные объекты функционируют только в теплое время года

ТАСС, 31 октября. Первый крытый экстрим-комплекс начнет работать в Чите в ноябре, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

"Единственный в крае крытый комплекс для занятий экстремальными видами спорта откроется в ноябре в торговом центре "Гулливер". Оборудование парка включает рампы, трамплины и грани, отвечающие высоким стандартам экстремальной индустрии. Здесь спортсмены смогут совершенствовать мастерство, что позволит вывести экстремальный спорт в Чите на новый уровень", - говорится в сообщении.

Пока для представителей экстремальных видов спорта в Чите существуют открытые площадки - они функционируют только в теплое время года. "Впервые в нашем городе появится пространство, в котором тренироваться экстремалам можно даже зимой. Сейчас мы активно обустраиваем комплекс, создаем оборудование своими руками. Официальное открытие планируем провести в конце ноября этого года", - приводятся слова президента Федерации экстремальных видов спорта Забайкальского края Евгения Курникова.

Строительство комплекса реализуется при поддержке благотворительной программы "Мир новых возможностей" компании "Норникель". В министерстве напомнили, что по решению губернатора Забайкалья Александра Осипова 2021-2025 годы в регионе объявили Пятилетием спорта. Основная цель - увеличение числа людей, занимающихся физкультурой и спортом. Для этого разработали комплексный план мероприятий, которые проходят в Чите и районах края.

На полях форума "Россия - спортивная держава" в Перми глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев выступил с предложением объявить 2024-й Годом спорта и вернуть традицию проведения спортивных парадов на Красной площади. Президент России Владимир Путин назвал это предложение хорошей идеей.