Собянин: свыше 4 тыс. деревьев появятся на улицах Москвы до конца 2023 года

По словам мэра столицы, больше половины из растений - это липы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Более 4 тыс. взрослых деревьев украсят 12 магистралей Москвы в 2023 г. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

"В 2023 г. свыше 4 тыс. взрослых деревьев украсят 12 магистралей Москвы. Больше половины из них - это липы. Деревья красивые, неприхотливые, устойчивые к ветрам, морозам и другим особенностям климата Москвы.", - рассказал мэр.

Он отметил, что больше всего новых зеленых насаждений появится на Рублевском шоссе и Нахимовском проспекте, где высадят порядка 1,1 тыс. и 850 лип, вязов и декоративных яблонь. На Севастопольском проспекте будут высажены 560 деревьев, на Волгоградском - порядка 390 лип и вязов. На Можайском шоссе появятся свыше 300 лип, кленов, вязов и декоративных яблонь.

"Будущей весной на Енисейской улице расцветет свыше 280 деревьев - липы, клены, декоративные яблони, а на Большой Академической - почти 160 лип", - добавил Собянин.

Также он рассказал об успехах предыдущих лет озеленения московских улиц. Так, в 2016 году липами украсили Тверскую улицу. Озеленили Садовое кольцо, Якиманку, Новый Арбат и многие другие улицы исторического центра. В 2022 году более 5 тыс. крупномерных и декоративных деревьев были посажены на Ярославском, Каширском, Волоколамском, Щелковском и Аминьевском шоссе, Ленинском проспекте, улицах Минской, Беломорской, Олонецкой, 800-летия Москвы, Наметкина, Лобачевского и Обручева, Березовой аллее. Больше всего деревьев высадили на Щелковском шоссе - свыше 1,2 тыс.

"Результаты нынешнего масштабного озеленения магистралей мы в полной мере увидим в следующем году. Тысячи новых больших деревьев добавят Москве красоты, уюта и чистого воздуха", - заключил мэр.