Непогода начнет проявляться ночью 3 ноября

ХАБАРОВСК, 31 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий в Хабаровском крае, ожидается мокрый снег. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Дальневосточный гидрометцентр.

"На большей территории края (города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Бикинский, Вяземский, им. Лазо, Хабаровский, Нанайский, Амурский, Комсомольский, Солнечный, Ванинский, Советско-Гаванский, Николаевский, Ульчский районы) ожидаются неблагоприятные метеоявления", - говорится в сообщении. Будет идти мокрый снег и снег, местами осадки будут сильными. Ветер усилится, его порывы могут достигать 15-20 м/с. Непогода активно начнет проявляться ночью 3 ноября. На дорогах возможны гололедные явления.

Спасатели предупреждают о вероятном возникновении аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, связанных с отключением источников энергоснабжения из-за перехлеста и обрыва проводов, отложения осадков на ЛЭП. При порывистом ветре возможно повреждение слабо закрепленных и ветхих конструкций, кровель зданий, падение деревьев и повреждение транспортных средств. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушений в работе всех видов транспорта, приостановка движения на паромной переправе Ванино - Холмск, связывающей Сахалин с материком.

Главам районов и населенных пунктов направлены рекомендации о принятии мер на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия.