В Москве по проспекту Багратиона проехал 1 млн автомобилей за 1,5 месяца

Как отметили в мэрии, проект был призван улучшить транспортную ситуацию в столице, разгрузив Кутузовский проспект и Можайское шоссе

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Первая платная скоростная автодорога в Москве, реализованная в рамках концессионного соглашения, была запущена 9 сентября, с момента открытия по проспекту Багратиона проехал один 1 млн автомобилей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Дублер протянулся от делового центра "Москва-Сити" до Молодогвардейской транспортной развязки на МКАД. Платная магистраль стала продолжением автодороги Северный обход города Одинцово.

"Северный дублер Кутузовского проспекта, который получил название проспект Багратиона, построен в рамках концессионного соглашения. Оно было подписано в декабре 2014 года на 40 лет. Это самая крупная концессия Москвы - инвестиции в проект составляют около 68 млрд рублей. Магистраль пользуется большой популярностью: за полтора месяца по ней проехал один миллион автомобилей. Суточный трафик составил более 25 тыс. проездов", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономического комплекса правительства Москвы.

Как отметили в мэрии, проект был призван улучшить транспортную ситуацию в столице, разгрузив Кутузовский проспект и Можайское шоссе.

"Теперь москвичи, живущие вблизи Кутузовского проспекта, Можайского шоссе, проспекта Маршала Жукова, Звенигородского шоссе, а также в районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово, могут попасть в центр города существенно быстрее. По данным аналитиков центра организации дорожного движения (ЦОДД), в утренний час пик уменьшилось время в пути на 25% на участке МКАД от трассы М-1 до Можайского шоссе, на 15% - от Северо-Западной хорды до Третьего транспортного кольца (ТТК) по Звенигородскому шоссе, на 5% - от Аминьевского шоссе до ТТК по проспекту Генерала Дорохова", - отметил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Реализацию концессии ведет АО "Новая концессионная компания". Общая протяженность дороги составляет более 20 км, включая съезды, основной ход - около 10 км. Развязки соединяют проспект с городской дорожной сетью. В зависимости от габаритов автомобиля стоимость проезда с транспондером составляет от 416 до 832 рублей, без транспондера - от 600 до 1,2 тыс. рублей, заключили в пресс-службе.