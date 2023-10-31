Эстакаду на Варшавском шоссе в Москве начали капитально ремонтировать

На время ремонта движение транспорта полностью закрывать не будут, планируется поэтапное перекрытие полос

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта эстакады на Варшавском шоссе на юго-западе столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим эстакаду на Варшавском шоссе на участке от МКАД до Щербинки, работы завершим до конца декабря", - сказал он.

Заммэра заверил, что на время ремонта движение транспорта полностью закрывать не будут, планируется поэтапное перекрытие полос.

"В рамках проекта заменим защитный слой бетона дорожного полотна, гидроизоляцию, деформационные швы, проведем локальный ремонт железобетонных поверхностей пролетных строений и ограждений. На финальном этапе уложим прочное асфальтобетонное покрытие, дополнительно отремонтируем системы водоотведения", - добавил Бирюков.

Он отметил, что за последние 12 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.