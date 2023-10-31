Умер вице-президент РГО Петр Бакланов

Ему было 77 лет

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Заслуженный географ РФ, академик РАН, вице-президент Русского географического общества (РГО) Петр Бакланов умер во вторник на 78-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

"Тихоокеанский институт географии ДВО РАН понес невосполнимую утрату. Ушел из жизни Петр Яковлевич Бакланов - советский и российский экономико-географ, заслуженный географ Российской Федерации, академик РАН, вице-президент Русского географического общества, доктор географических наук, профессор, член президиума Ассоциации российских географов-обществоведов, <...> член Общественного совета при Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

Институт выразил соболезнования родным и близким ученого, отметив, что память об академике навсегда сохранится в сердцах его коллег, учеников и друзей. "Петр Яковлевич Бакланов - ученый-географ с мировым именем, который внес неоценимый вклад в создание и развитие дальневосточной научной школы экономической географии", - подчеркнули там.

Бакланов родился 5 июля 1946 года в с. Георгиевка, Башкирская АССР. Автор трудов в области географии промышленности, территориальной организации производства, анализа ресурсного потенциала территорий и др. Директор Института экономических исследований Дальневосточного научного центра АН СССР (ныне Институт экономических исследований ДВО РАН; 1987-1991), Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН (1991-2016), член президиума Дальневосточного отделения РАН (с 2003 года), вице-президент Русского географического общества (с 2010 года), председатель Общественного совета при Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (2013-2016). Награжден орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени и др.