В Находке в 2024 году планируют открыть первую частную школу

По словам социального предпринимателя Ольги Усик, учебники и тетради детям будет предоставлять образовательная организация

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Частная начальная школа с возможностью пребывания целый день создается в Приморье при поддержке Гарантийного фонда Приморского края. Это первое подобное учреждение в Находке, сообщили ТАСС в пресс-службе центра "Мой бизнес".

"Начальная школа полного дня создается в Находке социальным предпринимателем Ольгой Усик при господдержке. Открытие планируется в сентябре 2024 года. Средства на создание школы бизнесмен получила при поручительстве гарантийного фонда. Такого объекта в городе еще не было", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в учреждении младшеклассники смогут полноценно проводить время - учиться, обедать, гулять, отдыхать, делать уроки, заниматься творчеством и спортом.

Предприниматель отмечает, что это даст родителям возможность не переживать о безопасности и комфорте ребенка днем и не тратить семейные вечера на выполнение домашних заданий. "В сентябре родителям не нужно будет покупать рюкзаки, учебники и тетради, последнее представляет школа, а рюкзак ребенку попросту не нужен, потому что все учебные материалы он сможет оставлять в школе", - сказала Усик.

Руководитель гарантийного фонда Ксения Плетцер отметила, что ставка по поручительству фонда для отдельных категорий бизнеса составляет 0,25%. Гарантийный фонд входит в структуру поддержки центра "Мой бизнес" и работает по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".