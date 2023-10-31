СМИ: непогода привела к затоплению северных кварталов Милана

По данным агентства ANSA, в городе зафиксировали перебои с электричеством и нарушения движения транспорта

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Сильные дожди, которые обрушились на Милан в ночь на вторник, привели к разливу местной реки Севезо, из-за чего северные кварталы города оказались затоплены. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, повышение уровня воды привело к перебоям с электричеством, нарушено движение транспорта. До сих пор заблокированы несколько дорог.

Метеослужбы предупреждали об ухудшении погоды на севере Италии. В области Венето действует максимальное, "красное", предупреждение, в то время как в Ломбардии - "оранжевое". Из-за сильного дождя в Риме накануне вечером повалило несколько деревьев.