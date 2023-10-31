В Якутске открыли Казанский сквер с бюстом Мусы Джалиля

По словам заместителя премьер-министра Татарстана Василя Шайхразиева, памятник является " ярким примером дружбы народов"

ЯКУТСК, 31 октября. /ТАСС/. Церемония открытия Казанского сквера, где установили бюст татарского поэта, Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии Мусы Джалиля, прошла в Якутске, передает корреспондент ТАСС.

На церемонии совершили обряд благословения алгыс, прочли стихи поэта. В мероприятии участвовал заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев. "Хочу высказать слова благодарности руководству Республики Саха (Якутия), всем жителям, которые поддержали. За короткое время мы <...> практически в центре города Якутска открыли Казанский сквер и памятник великому сыну татарского народа, Герою Советского Союза Мусе Джалилю, - сообщил он журналистам. - Сегодня, когда мы говорим о патриотизме, о нашей истории, вот это яркий пример дружбы народов".

Заместитель председателя кабмина Якутии Сергей Местников отметил, что сквер находится рядом с густонаселенным жилым комплексом и социальными объектами. Он выразил уверенность, что сквер станет любимым местом для отдыха горожан. Как отметили в городской мэрии, в 2022 году согласовали и одобрили выделение земельного участка под будущий сквер. В июне того же года состоялась торжественная закладка Казанского сквера в ходе Дней Татарстана в Якутии с участием главы Татарстана Рустама Минниханова. "На сегодняшний день проведены работы по благоустройству участка: высажены деревья, обновлен тротуар, установлен бюст", - сообщили в мэрии.

Сквер создали при финансировании Республики Татарстан. Как уточнил ТАСС председатель Татарского культурного центра "Туган Як" Игорь Халилов, его планировали открыть в прошлом году, в связи с процедурой согласования открытие перенесли на 2023 год. Он отметил, что сквер передают на баланс города.

Муса Джалиль (Залилов Муса Мустафович) родился 2 (15) февраля 1906 года в татарской деревне Мустафино бывшей Оренбургской губернии (сейчас - Шарлыкский район Оренбургской области), его казнили немецко-фашистские палачи 25 августа 1944 года в Берлине. С первых дней Великой Отечественной войны он сражался на Волховском фронте. Попав в плен, поэт продолжал борьбу с фашизмом, организовав в тюрьме подпольную организацию, за что его приговорили к смертной казни. Стихи Джалиля переведены с татарского на 70 языков мира.