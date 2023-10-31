В Хабаровске открыли обновленный центр сестринского ухода

Вместимость богадельни увеличилась до 12 человек

ХАБАРОВСК, 31 октября. /ТАСС/. Центр сестринского ухода "Марфо-Мариинская богадельня" Хабаровской епархии РПЦ открыли в Хабаровске после обновления. Об этом сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Обновленный центр сестринского ухода Хабаровской епархии РПЦ принял своих подопечных. Благодарю сестер-милосердия за помощь и заботу. Это большое дело будем продолжать и дальше - вместе, всем миром", - написал Дегтярев.

Марфо-Мариинская богадельня - первый и единственный на Дальнем Востоке подобный центр, его основали в 2015 году. Его главная задача - улучшение качества жизни подопечных, неспособных себя самостоятельно обслуживать. Чаще всего это пожилые и люди с ограниченными возможностями - одинокие или оставшиеся без поддержки родных и близких. За годы работы богадельни 66 человек получили уход и социальную помощь, сообщается на сайте краевого правительства. В 2021 году возник вопрос о расширении центра, так как он уже был неспособен принять всех нуждающихся в присмотре, уточнил губернатор. Региональные власти приняли решение выделить здание площадью 250 кв. м. Вместимость богадельни увеличилась вдвое - с 6 до 12 человек. В центре сестринского ухода имеются оборудованные всем необходимым жилые комнаты, кухня, прачечная. За счет Фонда президентских грантов там реализовали проект на сумму 800 тыс. рублей федеральных средств. Деньги пошли, в том числе на закупку кроватей с электроприводом для лежачих подопечных.