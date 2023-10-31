"Техноград" на ВДНХ в Москве запустил онлайн-курс по построению карьеры

Вебинары проводятся бесплатно по предварительной регистрации

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ в Москве разработал бесплатный онлайн-курс "Основы построения карьеры". Занятия пройдут 31 октября и 1 ноября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Он поможет обновить карьерные цели в соответствии с последними трендами и адаптировать стратегию профессионального роста к изменившимся требованиям рынка труда. Слушатели узнают, как проявить гибкость в построении карьеры и избавиться от привычек, мешающих развитию", - говорится в сообщении.

Вебинары проводятся бесплатно по предварительной регистрации. Начало занятий - в 17:30, количество мест на них неограниченно. Так, 31 октября слушатели узнают, как и зачем планировать карьеру в условиях неопределенности, а 1 ноября обсудят различные карьерные теории, на которые можно опираться в вопросах кадрового развития и поиска себя.

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" - образовательная площадка на ВДНХ, предлагающая новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Центр развития карьеры является одним из направлений деятельности "Технограда". Специалисты центра помогают в поиске профессий, карьерном планировании и поиске призвания.