В ФАПах Подмосковья провели пациентам почти 30 тыс. телемедицинских консультаций

Также в ФАПе можно получить электронный рецепт на льготное лекарство и сам препарат, пройти первый этап диспансеризации

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Порядка 30 тыс. телемедицинских консультаций провели с начала текущего года в фельдшерско-акушерских пунктах для жителей Московской области, проживающих на сельских территориях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Мы активно развиваем современные технологии в сфере здравоохранения Подмосковья. Воспользоваться онлайн-сервисами могут жители не только городов, но и небольших населенных пунктов. Так, пациенты могут получить телемедицинскую консультацию фельдшера ФАПа. Специалист консультирует пациентов по полученным анализам и результатам обследований, дает заключение и при необходимости может направить на более углубленную диагностику. В этом году таким образом было проведено почти 30 тыс. телемедицинских консультаций. Помимо этого, фельдшер может назначить телемедицинскую консультацию с узкопрофильным врачом поликлиники или МОНИКИ (Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского - прим. ТАСС), и пациент сможет получить ее непосредственно в ФАПе", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что также в ФАПе можно получить электронный рецепт на льготное лекарство и сам препарат, пройти первый этап диспансеризации.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал "Здоровье", инфомат в медицинской организации, через телефон 122 или на приеме у лечащего врача.