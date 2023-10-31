31 октября, 08:07

В Зимбабве от холеры за последние восемь месяцев умерли 120 человек

По данным портала, число заболевших достигло 5 тыс.

ПРЕТОРИЯ, 31 октября. /ТАСС/. Число умерших в Зимбабве от холеры за последние восемь месяцев достигло 120. Об этом сообщил портал Bulawayo 24.

По его данным, число заболевших достигло 5 тыс. Эпицентром вспышки холеры стала расположенная на востоке Зимбабве провинция Маникаленд, которая граничит с Мозамбиком.

С весны 2022 года в Африке южнее Сахары постоянно происходят вспышки холеры. Наибольшее число заболевших - более 60 тыс. - выявлено за это время в Малави. Большинство очагов заболевания в 2023 году зафиксированы в 14 африканских странах.

Холера - острая инфекция, вызываемая микроорганизмом Vibrio cholerae. Заболевание сопровождается обильной диареей, ведущей к обезвоживанию и сосудистой недостаточности. Инфицирование происходит в основном через зараженную воду. 

Теги:
МалавиМозамбикЗимбабве
© Информационное агентство ТАСС
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