В Зимбабве от холеры за последние восемь месяцев умерли 120 человек

По данным портала, число заболевших достигло 5 тыс.

ПРЕТОРИЯ, 31 октября. /ТАСС/. Число умерших в Зимбабве от холеры за последние восемь месяцев достигло 120. Об этом сообщил портал Bulawayo 24.

По его данным, число заболевших достигло 5 тыс. Эпицентром вспышки холеры стала расположенная на востоке Зимбабве провинция Маникаленд, которая граничит с Мозамбиком.

С весны 2022 года в Африке южнее Сахары постоянно происходят вспышки холеры. Наибольшее число заболевших - более 60 тыс. - выявлено за это время в Малави. Большинство очагов заболевания в 2023 году зафиксированы в 14 африканских странах.

Холера - острая инфекция, вызываемая микроорганизмом Vibrio cholerae. Заболевание сопровождается обильной диареей, ведущей к обезвоживанию и сосудистой недостаточности. Инфицирование происходит в основном через зараженную воду.