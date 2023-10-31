В состав молодежного совета при Департаменте финансов Москвы вошли 25 студентов

Срок полномочий нового состава совета составляет три года

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Студенты из пяти вузов вошли в новый состав Молодежного общественного совета при Департаменте финансов Москвы. Они смогут принять участие в развитии бюджетной системы столицы и реализации проектов по повышению финансовой грамотности, сообщила пресс-служба департамента.

"Начал работу новый состав Молодежного общественного совета при Департаменте финансов Москвы. В него вошли 25 студентов из пяти вузов: Финансового университета при правительстве РФ, РАНХиГС при президенте РФ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, НИУ "Высшая школа экономики" и МГУУ правительства Москвы им. Ю. М. Лужкова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим составом число членов совета увеличилось с 15 до 25 человек. Их отбирала конкурсная комиссия из независимых экспертов в области финансов. Срок полномочий нового состава совета составляет три года.

"Молодежный общественный совет имеет уникальную возможность участвовать в развитии города: готовить предложения и рекомендации по совершенствованию бюджетной системы, повышению доступности бюджетных данных, изучать проект бюджета Москвы, реализовывать проекты по финансовой грамотности. Молодые финансисты регулярно встречаются с ведущими экспертами, знакомятся с работой крупных организаций изнутри", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента финансов Елены Зяббаровой.

Молодежный общественный совет при Департаменте финансов Москвы начал свою работу осенью 2021 года в качестве консультативно-совещательного органа общественного контроля, его решения носят рекомендательный характер, добавили в пресс-службе.