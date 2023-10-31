31 октября, 08:10

В работе Telegram второй день подряд происходят сбои

New Africa/ Shutterstock/ FOTODOM
© New Africa/ Shutterstock/ FOTODOM

Больше всего жалоб пользователей поступает из Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. В работе приложения Telegram наблюдаются сбои, за последние 24 часа о сбоях сообщили 1 175 пользователей, следует из данных сервиса Сбой.РФ.

Больше всего сообщений о сбоях поступает из Краснодарского края (37%), Ростовской области (15%) и Ставрополья (10%). Чаще всего пользователи сообщали о неработающем второй день подряд приложении. Также у некоторых пользователей приложение работает только с VPN.

По данным сервиса, сбои также наблюдается в Воронежской области (8%), Москве (7%) и Волгоградской области (7%). 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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