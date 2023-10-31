В работе Telegram второй день подряд происходят сбои

Больше всего жалоб пользователей поступает из Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. В работе приложения Telegram наблюдаются сбои, за последние 24 часа о сбоях сообщили 1 175 пользователей, следует из данных сервиса Сбой.РФ.

Больше всего сообщений о сбоях поступает из Краснодарского края (37%), Ростовской области (15%) и Ставрополья (10%). Чаще всего пользователи сообщали о неработающем второй день подряд приложении. Также у некоторых пользователей приложение работает только с VPN.

По данным сервиса, сбои также наблюдается в Воронежской области (8%), Москве (7%) и Волгоградской области (7%).