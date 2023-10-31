В Новосибирской области запустили пилотный проект по мониторингу дорог с помощью ИИ

В автобусах установили мобильные комплексы нейросетевой аналитики

НОВОСИБИРСК, 31 октября. /ТАСС/. В Новосибирской области запустили проект по мониторингу состояния дорожного полотна с применением технологий искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В качестве пилотных зон выбраны Новосибирск, Бердск и Новосибирский район. На автобусах, курсирующих по дорогам муниципальных образований, были установлены автономные мобильные комплексы нейросетевой аналитики для визуального мониторинга объектов городского хозяйства и благоустройства территории", - говорится в сообщении.

Оборудование в режиме реального времени проводит аналитику состояния дороги, разметки, бордюров, наличия мусора на дорогах и обочинах, содержания дорожных знаков, просадки канализационных люков, неработающих фонарей, грязных опор освещения, переполненности мусорных контейнеров, незаконных граффити, кондиционеров на фасадах в неположенных местах.

По словам министра цифрового развития и связи региона Сергея Цукаря, планируется, что для руководителей муниципальных образований Новосибирской области в информационной системе "Безопасный город" будет создан личный кабинет. "По результатам полученной аналитики состояния дорог и городского хозяйства глава администрации и сотрудники профильных подразделений смогут оперативно реагировать на оповещения в системе и планировать ремонтно-восстановительные работы", - приводит пресс-служба слова министра.

По результатам тестовых записей Минцифры региона прорабатывает алгоритм реагирования на инциденты и функционал принятия решений коммунальными службами. С 2024 года проект внедрят в эксплуатацию.