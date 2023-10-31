Фальков заявил о наличии бюджетных мест в вузах России для 60% выпускников школ

Министр науки и высшего образования РФ отметил, что более 40% этих мест отдано под инженерные специальности

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Около 60% выпускников российских школ имеют возможность поступить в вузы на бюджетные места, и более 40% этих мест - инженерные. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пресс-конференции в ТАСС, посвященной вопросам подготовки кадров для промышленности и мерам поддержки молодых специалистов.

"По таким качествам, как доступность высшего образования, в том числе доступность высшего инженерно-технического образования, у нас одни из лучших в мире показателей. В частности, по доступности высшего образования для выпускников школ: примерно 60% из них могут поступить на бюджетные места - если быть точным, 59,5%", - сказал Фальков.

Как отметил министр, более 40% бюджетных студенческих мест отдано под инженерные специальности.

Всего в этом году для абитуриентов было 627 тыс. бюджетных мест.