В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

Глава ведомства Анна Попова также обратила внимание на важность работы в области профилактики инфекционных заболеваний

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снижается среди всех возрастных групп. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.

"На 43 неделе года по сравнению с предыдущей отмечается снижение показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ как в целом по населению, так и в разрезе всех возрастных групп. По-прежнему заболеваемость ОРВИ определяется респираторными вирусами негриппозной этиологии, при этом имеют место единичные находки вирусов гриппа А", - говорится в сообщении.

От гриппа привились более 52,7 млн россиян, что на 5,7 млн человек больше, чем неделей ранее.

Также отмечается, что глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание на важность работы в области профилактики инфекционных заболеваний, в том числе против гриппа и ОРВИ.