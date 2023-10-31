Участниками "Турнира большого города" в Москве станут 3,5 тыс. человек

Всего в турнире семь компьютерных и мобильных дисциплин

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Соревнования по киберспорту "Турнир большого города" открылись в Москве, в них примут участие 3,5 тыс. игроков, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"В столице начался "Турнир большого города" - индивидуальные и командные киберспортивные соревнования среди жителей Москвы. В этом году в них поучаствуют 3,5 тыс. игроков, в числе которых - школьники, студенты колледжей, их родители и педагоги. Всего в турнире семь компьютерных и мобильных дисциплин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что состязания продлятся до 1 декабря. В будние дни они будут проводиться онлайн, а в выходные - очно на базовых площадках. Один и тот же участник может присоединиться к любому соревнованию, но только в составе одной и той же команды. Итоги будут подведены в декабре, победители и призеры получат подарки.