В Перми из больницы выписали всех заразившихся норовирусом детей

Всего госпитализировали 22 ребенка

ПЕРМЬ, 31 октября. /ТАСС/. Всех участников всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов, госпитализированных с норовирусом 25 октября, выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

"На сегодняшний день все 22 госпитализированных ребенка выписаны после лечения в условиях стационара. Последние три ребенка сегодня были выписаны из больницы после окончания лечения", - сообщили в региональном Минздраве.

Вечером 25 октября 15 участников фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов госпитализировали, у всех диагностировали норовирус. В течение последующих двух дней в больницу продолжали поступать заболевшие участники фестиваля, всего госпитализировали 22 ребенка. Причиной инфицирования детей, по данным управления Роспотребнадзора Прикамья, стали заболевшие сотрудники пищеблока, где питались участники конкурса. Сейчас кафе временно закрыто, материалы об административном нарушении в отношении предпринимателя переданы в суд. В отношении организатора мероприятия составлен протокол по ст. 19.7 КоАП РФ об отсутствии уведомления о проведении мероприятия. Пробы, собранные в пищеблоке столовой, находятся на исследовании.

Следственное управление СК России по Пермскому краю после госпитализации детей в возрасте от 8 до 17 лет возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также прокуратура Прикамья организовала проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства персоналом кафе в гостинице на улице Мира, где питались дети. Кроме того, по словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в регионе будет усилен надзор за организацией питания детей, к подготовке массовых мероприятий будет подключаться Роспотребнадзор.